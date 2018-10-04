Украина КАРТА Террористы Донбасса снова применили оружие, запрещенное минскими договоренностями

2018-10-04 10:11 108

За минувшие сутки террористы Донбасса 21 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава ВСУ нет.

"Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС .

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты" – отметили в штабе.