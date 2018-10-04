Украина фото В Карпатах выпало уже полметра снега, температура упала до -4 °C

2018-10-04 13:14 240

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало полметра снега. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook.

"На г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, видимость до 50 м, ветер юго-западный 13 м/с., Температура воздуха -4 °C. Выше зоны леса дороги и тропы почти не просматриваются. Снежный покров до 0,5 м", – говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 4 октября в западных областях ожидаются дожди. Дневная температура воздуха в регионе +10°C...+14°C.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпал снег и похолодало до -4°C.

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