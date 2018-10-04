Украина У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона

2018-10-05 08:32 75

Общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2018-2019 годов составляет 99,8%.

"На сегодняшний день, у нас в целом практически 99,8% готовности объектов всех, что касается жилого фонда, то у нас из 161 тыс. 295 домов практически готовы 161 тыс. 200 домов. 90 домов, которые по стране еще не готовы, завершают роботы технического характера, связанные с заполнением системы", - заявил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк, передает "Интерфакс-Украина".

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В УКРАИНЕ В ЭТОМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ 15 ОКТЯБРЯ

Ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщал о почти 100%-й готовности социальной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019.

Напомним, официально отопительный сезон в Украине стартует 15 октября, но власти на местах могут принимать решение о старте подачи отопления в дома, учитывая реальные погодные условия