Мир В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть

2018-10-05 12:16 105

Вице-президент Facebook по управлению продуктами Гай Розен заявил, что хакеры, которые взломали 50 миллионов аккаунтов пользователей соцсети, не смогли получить доступ к другим сайтам, где используется пароль и логин соцсети.

"Мы проанализировали все случаи входа для всех приложений сторонних организаций, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook", − указано в сообщении Розена.

В заявлении также подчеркивается, что Facebook "создает инструмент, который позволит разработчикам вручную выявлять пользователей их приложений, которые могли быть затронуты, чтобы они могли вывести их из сети".

Ранее в Facebook сообщили, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ к 50 миллионам аккаунтов.