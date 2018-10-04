Украина В Украине изменился порядок оформления паспорта в форме ID-карты

2018-10-04 16:30 267

Кабинет министров внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Сменить паспорт старого образца в форме книжечки на ID-карту теперь можно в любое время. В среду, 3 октября, в ходе заседания правительства были внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины".

По мнению специалистов, такой документ удобнее и не так подвержен внешнему воздействию. Кроме того, такой паспорт является биометрическим. Вся информация, плюс электронное фото, подпись и отпечатки пальцев владельца хранятся в зашифрованном виде на специальном чипе. Стоит обратить внимание, что биометрический паспорт не является тождественным биометрическому загранпаспорту.

Паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года, после того, как был принят закон о едином государственном демографическом реестре и документах, которые удостоверяют личность. Новые паспорта выдаются в случае обмена паспорта, вместо утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляющим паспорт впервые. Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно. За замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор - от 279 гривен.

В Государственной миграционной службе Украины отметили, что законодательство не предусматривает обязательную замену документов. Это означает, что все ранее выданные документы будут действительны до окончания срока их действия. Если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту

В сентябре Большая Палата Верховного Суда Украины признала, что у тех, кто не хочет получать паспорт нового образца в виде карточки, должна быть альтернатива - получение традиционной "книжечки". Об этом говорится в решении суда. С иском обратилась православная гражданка Украины, которая выступала против получения такой карточки с бесконтактным носителем, на котором будут ее персональные данные. Суд обязал Коростенское райуправление ГМС выдать ей бумажный паспорт-книжку. Внедрение новейших технологий не должно быть безальтернативным и принудительным. Те, кто отказываются принимать эти технологии, должны иметь альтернативу - использование традиционных методов идентификации личности.