Мир ЕС и НАТО сделали заявление о кибератак России на ОЗХО

2018-10-04 22:00 252

 

В ЕС серьезно обеспокоены по поводу сообщений о попытках подорвать целостность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) со стороны работников российских спецслужб в Нидерландах. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского Совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Верховного представителя Верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу этой попытки подорвать целостность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая является важной международной организацией, находящейся на территории Нидерландов. Этот агрессивный акт демонстрирует пренебрежение к серьезной цели Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая работает над искоренением оружия во всем мире по мандату ООН. Мы осуждаем такие действия, которые подрывают международное право и международные институты", - говорится в заявлении.

Лидеры заявили также, что ЕС будет продолжать укреплять устойчивость своих учреждений, а также государств-членов блока и международных партнеров и организаций в цифровой сфере.

В Североатлантическом альянсе также сделали заявление относительно сообщения о российских шпионах.

"НАТО выражает солидарность с правительствами Нидерландов и Великобритании, которые обращаются к России из-за ее кибератак против ОЗХО и других. Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения с целью подорвать международное право и институты. Союзники НАТО работают вместе, чтобы усилить нашу киберзащиту", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, по сообщению некоторых СМИ, россияне, которых выслали из Нидерландов из-за подозрений в шпионаже и попытке кибератаки на ОЗХО, пытались получить информацию о международном расследовании авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом.

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