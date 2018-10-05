Украина Кубив рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты

2018-10-06 15:00 219

Кабинет министров заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4,173 тысячи гривен, но этот вопрос продолжает обсуждаться.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает «Укринформ».

«В проекте бюджета на 2019 год мы сохранили приоритеты финансирования на соцзащиту, образование, здравоохранение, культуру и прочее. Рост социальной защиты предусмотрен на 14,8 млрд грн до 301,8 млрд грн. Минимальная заработная плата будет составлять 4,173 тыс. грн. И этот вопрос еще обсуждается», — сказал Кубив.

Он добавил, что правительство также начало процесс монетизации субсидий.