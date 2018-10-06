Мир Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

2018-10-07 10:30 168

 

Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто. У нее был огромный репертуар – 88 ролей, около 800 камерных произведений.

Знаменитая испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление врачей в субботу, 8 октября.

Отмечается, что похороны Монсеррат Кабалье должны состояться в понедельник, 8 октября.

В конце сентября Монсеррат Кабалье была госпитализирована в Барселоне. По данным СМИ, у певицы обострились давние проблемы с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. У нее был огромный репертуар – 88 ролей, около 800 камерных произведений.

Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году Кабалье, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, выступила в нескольких театрах по всему миру.

Напомним, в апреле 2018 года Монсеррат Кабалье отметила свое 85-летие в Киеве. В столицу украины она приехала вместе с дочерью и внучкой.

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