Украина В Украине появятся новые соцвыплаты

2018-10-07 11:00 252

Государственную помощь будут получать родители детей, имеющих проблемы в развитии или тяжелые заболевания. Размер пособия будет равен прожиточному минимуму, сообщают в Министерстве социальной политики.

Социальную помощь будут получать родители, дети которых имеют тяжелые перинатальными поражения нервной системы, врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимую форму диабета I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.

Помощь выдавать на детей, в результате травмы нуждающихся в трансплантации органов.

Размер соцпомощи с 1 января составит 1497 грн. С 1 июля - 1564 грн. 1 декабря 2019-го - года - 1638 грн.