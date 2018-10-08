Мир Закон один для всех - в Израиле за коррупцию судят жену действующего премьера

2018-10-08 15:45 243

В Израиле судят жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Сару Нетаньяху, в мировому суде Иерусалима прошло первое заседание.

Как сообщили израильские СМИ, жена премьера обвиняется в злоупотреблениях при управлении резиденцией главы правительства, ей инкриминируются получение благ незаконным путем при отягчающих обстоятельствах, а также обман общественного доверия.

Аналогичные обвинения предъявлены второму подсудимому – бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу.

Обвинения Нетаньяху и Сайдофу были предъявлены 21 июня 2018 года. В обвинительном заключении говорится о том, что Нетаньяху заказывала еду в дорогих иерусалимских ресторанах, несмотря на то, что в резиденции на постоянной основе работал повар. Общая сумма, потраченная на заказы еды, составляет примерно 350 тыс. шекелей. Оплачивались заказы из госбюджета.

Нетаньяху подозревалась и в других правонарушениях, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.

По сообщению СМИ, между прокуратурой и адвокатами Сары Нетаньяху велись переговоры о возможности досудебной сделки. Эти переговоры не увенчались успехом, так как прокуратура требовала, чтобы обвиняемая признала себя виновной и выплатила сумму, равную той, на которую она получала незаконные блага.

Нетаньяху отказалась признать себя виновной и продолжает утверждать, что в ее действиях не было состава преступления.

Еще по теме

Конец анонимности Сети: актриса через суд получила компенсацию за злые комментарии

2018-10-05 21:36 1209

Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов

2018-10-05 16:27 960

Суд наложил арест на квартиру надежды Савченко на столичной Троещине

2018-10-04 13:42 609

В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море

2018-10-03 17:30 771

Еще новости в разделе "Мир"

Закон один для всех - в Израиле за коррупцию судят жену действующего премьера

2018-10-08 15:45 243

Глава МВД раскрыл детали убийства журналистки, расследовавшей хищения из фондов ЕС

2018-10-08 11:44 390

Лукашенко рассказал, как его сын "получал ремня"

2018-10-07 13:30 804

Королева Елизавета II покинет Букингемский дворец на два года

2018-10-07 12:30 885
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Закон один для всех - в Израиле за коррупцию судят жену действующего премьера 2018-10-08 15:45 243
Глава МВД раскрыл детали убийства журналистки, расследовавшей хищения из фондов ЕС 2018-10-08 11:44 390
Лукашенко рассказал, как его сын "получал ремня" 2018-10-07 13:30 804
Королева Елизавета II покинет Букингемский дворец на два года 2018-10-07 12:30 885

Лента

21:36 Пьяные птицы устроили беспредел в американском городе - полиция советует не паниковать
20:34 Евросоюз потребовал немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова
фото 19:28 Мелания Трамп угодила в международный скандал из-за колониальной белой шляпы
18:31 Сегодня ночью украинцы смогут стать свидетелями красивейшего метеорного потока
17:29 ОБСЕ призвал Болгарию оперативно найти убийц журналистки Мариновой
17:20 Адвокат: Обвинение хочет осудить моего клиента и де-юре закрепить факт несанкционированных вылетов Наливайченко в Россию, которых не было
16:27 В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч
15:45 Закон один для всех - в Израиле за коррупцию судят жену действующего премьера
15:16 Второго президента Кучму на минских переговорах может заменить третий гарант Ющенко
документ 14:43 Не выходивший на связь несколько дней президент Интерпола отправлен в отставку