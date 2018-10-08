Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенную тяжелую артиллерию

2018-10-08 12:45 96

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе – 11 раз из запрещенного оружия.

Как сообщили в штабе ООС, потерь среди украинских военнослужащих нет. Противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122-мм они применили, открывая огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединский боевики обстреливали из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Новотошковского, Луганского, Гнутово вели огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского.

Также сепаратисты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции ООС в районе Свободного были обстреляны также из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

По данным украинской разведки, в течение суток один противник уничтожен и семь ранены.

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