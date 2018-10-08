Политика Евросоюз потребовал немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова

2018-10-08 20:34 96

Евросоюз потребовал освобождения отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, который ранее прекратил голодовку.

Как указано в заявлении внешнеполитической службы ЕС, Сенцов был заключен в тюрьму за деятельность, проводимую на Крымском полуострове, против незаконной аннексии РФ.

"ЕС считает это дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия", - говорится в заявлении.

В ЕС выразили Сенцову солидарность и поддержку, а также призвали оказать ему оперативное лечение после 145 дней голодания, которое привело к серьезным проблемам со здоровьем.

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"Олег Сенцов показал невероятное мужество, решительность и самоотверженность во время 145 дней голодания. Его здоровье сейчас ухудшилось до критического состояния. Отказываясь обеспечить его должным лечением в медицинском учреждении, органы власти Российской Федерации нарушили права человека, а также свои собственные обязательства по правам человека в соответствии с международным правом, а именно - временную меру Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что солидарны с Олегом Сенцовым и помимо оперативного и надлежащего лечения надеются на его безотлагательное освобождение вместе со всеми незаконно задержанными украинскими гражданами в России и на Крымском полуострове.

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