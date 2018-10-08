Курьезы фото Мелания Трамп угодила в международный скандал из-за колониальной белой шляпы

2018-10-08 19:28 156

Первая леди США Мелания Трамп, которая находится с визитом в Африке, возмутила общественность белой шлемообразной шляпой, в которой она посетила сафари в Кении.

"Шляпа широко использовалась европейскими военными в колониях по всей Африке и Индии для защиты от солнца", - сообщает CNN.

Таким образом шляпа напоминает о колониальном господстве и является "символом угнетения".

Доподлинно неизвестно, знала ли жена Трампа о значении шляпы. В гардеробе первой леди США есть множество подобных головных уборов.

Как известно, Мелания любит белые наряды и небанальные шляпки.