Курьезы фото Мелания Трамп угодила в международный скандал из-за колониальной белой шляпы

2018-10-08 19:28 156

Первая леди США Мелания Трамп, которая находится с визитом в Африке, возмутила общественность белой шлемообразной шляпой, в которой она посетила сафари в Кении. 

"Шляпа широко использовалась европейскими военными в колониях по всей Африке и Индии для защиты от солнца", -  сообщает CNN.

Таким образом шляпа напоминает о колониальном господстве и является "символом угнетения".

Доподлинно неизвестно, знала ли жена Трампа о значении шляпы. В гардеробе первой леди США есть множество подобных головных уборов.

Как известно, Мелания любит белые наряды и небанальные шляпки.

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