Первая леди США Мелания Трамп, которая находится с визитом в Африке, возмутила общественность белой шлемообразной шляпой, в которой она посетила сафари в Кении.
"Шляпа широко использовалась европейскими военными в колониях по всей Африке и Индии для защиты от солнца", - сообщает CNN.
Таким образом шляпа напоминает о колониальном господстве и является "символом угнетения".
Доподлинно неизвестно, знала ли жена Трампа о значении шляпы. В гардеробе первой леди США есть множество подобных головных уборов.
Как известно, Мелания любит белые наряды и небанальные шляпки.