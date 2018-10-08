Мир Принц Саудовской Аравии одним комментарием обрушил мировые цены на нефть

2018-10-09 18:35 222

Мировые цены на нефть эталонных марок снижабтся в первый рабочий день недели на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности компенсировать сокращение поставок из Ирана.

На сегодняшних торгах цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:50 по Киеву подешевела на $0,66 (0,78%) – до $83,50 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,48 (0,65%) – до $73,86 за баррель.

Накануне наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости запросто может увеличить показатель на 1,3 млн б/с.

Также власти Саудовской Аравии и Кувейта близки к соглашению по поводу возобновления добычи на двух совместно разрабатываемых месторождениях, потенциальная добыча которых составляет 500 тыс. б/с.

Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщают, что власти США ведут переговоры со странами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября. В частности, для некоторых государств могут сделать исключение, и им будет разрешено импортировать нефть из Ирана. 

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