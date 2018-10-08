Украина Сегодня ночью украинцы смогут стать свидетелями красивейшего метеорного потока

2018-10-08 18:31 210

Сегодня ночью украинцы смогут стать свидетелями красивейшего астрономического зрелища. С 8 на 9 октября будет наблюдаться мертеорный поток Дракониды.

Мощный метеорный поток, порожденный хвостом кометы 21P/Джакобини-Циннера начнется в небе примерно с 21:00, однако шансы увидеть красоту резко увеличиваются после полуночи. Наилучшим временным промежутком ученые называют время между 4 и 5 часами утра.

Обычно ожидается по 5-15 штук в час. Правда, бывает разное, и иногда дождь из метеоров превращался в ливень из тысяч объектов в час. Последний раз такое произошло в 1946 году.

Несколько сотен "драконидов" в час наблюдали в 1998 году. В 2018 году пока ожидают около 10 метеоров в час.

Потоки "драконидов" чаще всего имеют желтоватый или красноватый окрас. Скорость – около 20 км/с.

Пик звездопада придется в ночь с 8 на 9 октября.

Правда, в больших городах из-за яркого освещения звездопад виден плохо. Перед тем, как увидеть звездопад, стоит дать глазам адаптироваться: минимум 20 минут не смотреть на свет.