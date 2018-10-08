Украина Clear sky 2018: В Украине стартовали масштабные учения с участием авиации НАТО

2018-10-08 14:15 330

Сегодня в Украине стартовали крупнейшие в истории многонациональные авиационные учения Чистое небо 2018 (Clear sky 2018).

В 12-дневных учениях кроме украинских военных летчиков принимают участие восемь стран-членов НАТО - Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.

Они направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.

Чистое небо-2018 станут самыми масштабными за годы независимости Украины. В них примут участие свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих.

Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.

С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и беспилотники, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.

США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.

Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C.

 

 

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