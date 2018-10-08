Украина Полиция с радаром: как и где патрульные фиксируют превышение скорости

2018-10-09 09:12 147

У Авакова пояснили, как работают патрульные полицейские с радарами TruCam и напомнили, что на этой неделе (с 8 по 15 октября) радары фиксируют нарушения в пилотном режиме,  водителей-нарушителей штрафовать не будут. А уже на следующей неделе лихачей будут штрафовать.

"Вокруг превенции будет построена вся работа. Наша задача стимулировать и побуждать водителей снизить скорость особенно в тех местах, где есть повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими. Во время пилотного периода штрафования не будет. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, потому что это жизнь, прежде всего, водителя и также пассажиров. Цель именно превенция", - сообщил замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам прибор TruCam будет использоваться силовиками исключительно при наличии предупредительных знаков о том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений.

НАЧАЛСЯ МАСШТАБНЫЙ ФОТО/ВИДЕОКОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

"Данное устройство будет использоваться рядом со служебным транспортом, который будет стоять с включенными проблесковыми значками, и эти места, где будут находиться данные устройства, уже размещены на нашем сайте и будут обновляться", - сообщил Билошицкий.

Уже с 15 октября нарушителей ждет наказание.

"Стандартная процедура: остановка транспортного средства, привлечение водителя. Если превышение скорости более чем на 20 км/ч – это штраф 255 гривен, более чем на 50 км/ч – это 510 гривен", - сказал коп.

Кроме того, он напомнил, что прибор содержит специальную систему шифрования данных. Инспектор не имеет доступа к файлам, и не может удалить какие-либо моменты самостоятельно.

CПРАВКА:

Радар TruCAM - это разработка специалистов американского агентства NASA. Лазерный принцип измерения скорости делает его оним из самых эффективных на дорогах. Он может фиксировать объекты на расстояние до 1,2 км. Однако для получения качественной фото- и видеоизображения курок на приборе нужно нажимать с расстояния около 70 метров. Еще одно важное отличие TruCAM от других аналогичных приборов - GPS-привязка, которая дает возможность точно зафиксировать место нарушения скорости.

 

 

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