Украина Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях

2018-10-05 11:43 108

Уже с ближайшего понедельника, 8 октября в Украине возобновится масштабный контроль за скоростью движения на дорогах. Но выписывать лихачам штрафы патрульные пока не будут, ограничатся устными предупреждениями.

Как заявил премьер Владимир Гройсман, на следующей неделе режим контроля будет носить "просветительский" характер.

А вот с 15 октября полицейские начнут применять штрафы.

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"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее – задействуем все механизмы", - уверяет Гройсман.

В Кабмине считают, что именно несоблюдение скоростного режима является главной причиной ДТП в Украине. На дорогах, по статистике, ежедневно гибнут около 10 человек и 80 - получают травмы.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за непристегнутые ремни безопасности с 51 до 850 гривен. Документ также предусматривает увеличение ответственности за игнорирование шлема мотоциклистами.