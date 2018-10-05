Украина Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях

2018-10-05 11:43 108

Уже с ближайшего понедельника, 8 октября в Украине возобновится масштабный контроль за скоростью движения на дорогах. Но выписывать лихачам штрафы патрульные пока не будут, ограничатся устными предупреждениями.

Как заявил премьер Владимир Гройсман, на следующей неделе режим контроля будет носить "просветительский" характер.

А вот с 15 октября полицейские начнут применять штрафы.

В УКРАИНЕ ВВЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИЮ НАРУШЕНИЙ ПДД

"И здесь я должен сказать: мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее – задействуем все механизмы", - уверяет Гройсман.

В Кабмине считают, что именно несоблюдение скоростного режима является главной причиной ДТП в Украине. На дорогах, по статистике, ежедневно гибнут около 10 человек и 80 - получают травмы.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за непристегнутые ремни безопасности с 51 до 850 гривен. Документ также предусматривает увеличение ответственности за игнорирование шлема мотоциклистами.

Еще по теме

Гройсман намекнул, что тарифы на газ повышаются из-за огромных долгов Украины

2018-10-03 08:11 705

В Раде поддержали закон о штрафах за моральное или физическое насилие в школах

2018-10-02 18:30 642

фото Пункт назначения: В такси Киева погиб спецназовец полиции

2018-09-27 15:13 705

Полиция отреагировала на обвинения в затягивании расследования покушения на активиста

2018-09-24 14:45 606

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени

2018-10-05 13:12 9

Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях

2018-10-05 11:43 108

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-05 09:41 485807

У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона

2018-10-05 08:32 228
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени 2018-10-05 13:12 9
Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях 2018-10-05 11:43 108
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-10-05 09:41 485807
У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона 2018-10-05 08:32 228

Лента

13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени
фото 12:44 Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками
12:16 В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть
11:43 Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях
11:15 Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов
10:42 Всемирный банк прогнозирует новое замедление роста ВВП в Украине
10:14 Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:13 Фонд Сороса из-за притеснений власти покинул Венгрию, офис переехал в Берлин
08:32 У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона