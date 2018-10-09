Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе при обстрелах пострадали трое украинских солдат

2018-10-09 12:15 186

Минувшие сутки на Донбассе прошли крайне напряженно. Сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В пресс-центре ООСсообщают, что террористы вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник вел обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского обстреливали из минометов калибра 120 мм.

Минометному огню (орудия 82-го калибра) подверглись опорные пункты украинских войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитникам Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.