Политика Названы реальные имена отравивших Скрипаля и его дочь в Солсбери

2018-10-10 11:42 225

Скотланд-Ярд пока отказался комментировать информацию СМИ о настоящем имени Александра Петрова, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы не будем комментировать предположения на тему их (подозреваемых) личностей", − отмечается в заявлении британской полиции.

Как сообщает агентство Reuters, инициативная группа Bellingcat объявила, что настоящее имя Александра Петрова − Мишкин Александр Евгеньевич, и он военный медик ГРУ.

Ранее The Insider и Bellingcat заявили, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, который назвал себя Руслан Боширов, является полковником ГРУ по имени Анатолий Владимирович Чепига.

В РФ пообщеали проверить новую информацию о фигурантах дела Скрипалей и еще раз подчеркнули, что Петров и Боширов − гражданские лица.