Мир Сеть Google+ могут закрыть - программный сбой привел к масштабной утечке данных

2018-10-13 14:21 93

Персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ могли оказаться в руках злоумышленников. В то же время Google не стал раскрывать информацию об утечке из-за страха привлечь повышенное внимание регуляторов и нанести вред своей репутации.

Как сообщает со ссылкой на свои источники и документы The Wall Street Journal, из-за утечки Google планирует объявить о масштабных мерах защиты персональных данных.

По словам источников, одним из таких мероприятий станет окончательное закрытие Google+ для потребителей.

Как сообщается, программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 по март 2018 годов. Затем его обнаружили в ходе внутреннего расследования и ликвидировали.

Как утверждают источники издания, гендиректор Google Сундар Пичай был уведомлен о том, что пользователей и регуляторов не проинформируют о произошедшем.

Согласно внутренним документам Google, в компании не было свидетельств того, что сторонние разработчики злоупотребляли доступом к данным. Однако Google признает, что сейчас это невозможно проверить.

Известно, что под угрозой оказался широкий перечень персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, сведения о поле, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.

Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений.

Напомним, соцсеть Google+ была запущена в 2011 году с целью создать конкурента для Facebook Inc., но никогда не пользовалась особым успехом и считалась одним из крупнейших провалов компании.

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