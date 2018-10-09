Украина Индекс визовых ограничений: Украинский паспорт потерял 3 позиции в мировом рейтинге

2018-10-13 13:04 177

Украина опустилась с 38 на 41 место из 106 в обновленном рейтинге паспортов мира по версии Henley & Partners.

Отмечается, что хотя за три месяца Украина и опустилась в рейтинге, это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств.

На одной ступеньке до сих пор находится Никарагуа.

В то же время самым "мобильным" является паспорт Японии – его обладатели могут посещать без визы 190 стран мира, что стало рекордным показателем за все время существования индекса. Три месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на втором месте (189 стран с безвизовым посещением).

Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Тем временем  соведняя Молдова - 46-е место (122 страны), Беларусь - 68-е (77 стран).

НАША СПРАВКА:

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Еще по теме

Российский следком готовит новые фейковые дела против украинских защитников

2018-10-13 13:28 126

В Верховной Раде признали, что военный сбор отменять не будут, поскольку очень нужны деньги

2018-10-13 11:02 279

В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев

2018-10-12 20:31 534

Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года

2018-10-12 15:45 813

Еще новости в разделе "Украина"

Индекс визовых ограничений: Украинский паспорт потерял 3 позиции в мировом рейтинге

2018-10-13 13:04 177

Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях

2018-10-13 12:03 723

ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты

2018-10-12 21:35 750

В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев

2018-10-12 20:31 534
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Индекс визовых ограничений: Украинский паспорт потерял 3 позиции в мировом рейтинге 2018-10-13 13:04 177
Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях 2018-10-13 12:03 723
ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты 2018-10-12 21:35 750
В этом сезоне рискуют заболеть гриппом более 13 миллионов украинцев 2018-10-12 20:31 534

Лента

15:03 Ким Чен Ын неожиданно пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян
14:21 Сеть Google+ могут закрыть - программный сбой привел к масштабной утечке данных
13:28 Российский следком готовит новые фейковые дела против украинских защитников
13:04 Индекс визовых ограничений: Украинский паспорт потерял 3 позиции в мировом рейтинге
12:31 Спецслужбы Латвии обвинили Москву в кибератаках на свои оборонные ведомства
12:03 Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях
11:29 Facebook выпустил планшет для видеозвонков, которые невозможно прослушать
11:02 В Верховной Раде признали, что военный сбор отменять не будут, поскольку очень нужны деньги
фото 10:30 Историк случайно купил на аукционе ранее неизвестную картину Рембрандта
10:27 Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа