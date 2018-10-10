Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненные

2018-10-10 14:45 186

В течение минувших суток, сепаратисты 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщает пресс-центр ООС.

Террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорным пунктам украинских войск вблизи Новотошковское, а калибра 122 мм – в районе населенного пункта Водяное.

Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутового и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Крымского и Новозвановки кроме того сепаратисты применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения. По данным разведки, три противника за прошедшие сутки были уничтожены и пять получили ранения.

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