Украина У берегов Крыма тонет сухогруз с украинским экипажем - капитан отказался от помощи

2018-10-10 12:43 249

В районе порта Кавказ у берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину. Инцидент произошел с судном под флагом Того, которое перевозило уголь. Из 11 моряков на борту 10 являются гражданами Украины, еще один – гражданин Азербайджана. По последним данным, семеро человек уже сняты с сухогруза.

По данным информагентств, сухогруз получил пробоину и сел на мель. Экипаж высадили. Разлива нефтепродуктов не допущено. 

Позже стало известно, что на мель судно не садилось. При этом "капитан без объяснения причин отказался от услуг по откачке воды".

"У судна течь, оно встало на якорь. Экипаж занимается устранением повреждения самостоятельно, сигнала бедствия не подавалось, от помощи они отказались. На месте дежурит катер береговой охраны", - сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник.

Он отметил, что 7 из 11 членов экипажа по собственному желанию эвакуировались с аварийного сухогруза на катер береговой охраны.

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У берегов Крыма тонет сухогруз с украинским экипажем - капитан отказался от помощи 2018-10-10 12:43 249

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