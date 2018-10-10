Украина фото Взрыв гранаты в квартире помощника Луценко расследуют, как покушение

2018-10-10 15:14 198

Полиция квалифицировала брошенную в окно помощника нардепа Игоря Луценко Сергея Мазура, как покушение на убийство.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области, на время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больнице. На момент взрыва в квартире находились еще двое членов семьи - жена и сын.

Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Напомним, сегодня ночью в Борисполе в окно Сергея Мазура бросили гранату. По словам Луценко, наиболее вероятная версия – общественная активность Сергея. В частности, при его содействии дело Крысина получило огромный резонанс. 

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