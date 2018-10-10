Украина фото К расстрелам активистов во времена Евромайдана причастны российские снайперы

2018-10-14 10:37 201

Как оказалось, к массовым расстрелам активистов во времена Евромайдана причастны российские снайперы. Они вели огонь под прикрытием войск МВД.

В Сети обнародованы  фото снайпера, который расстреливал людей на Институтской площади в 2014-м году.

Снимок опубликовал пользователь Твиттер с ником Уинстон Черчиль.

Автор утверждает, что снайпер в российской военной форме. К тому же, у бойца в руках винтовка «СВ-98», которая состоит на вооружении России и Армении.

«На фото снайпер, который под прикрытием спецподразделения МВД, расстреливал людей на Институтской. На нем российская военная форма, в руках СВ-98, снайперская винтовка, которая, кроме России, состоит на вооружении только Армении», — подписал фото пользователь.

В видеороликах с места событий также встречается подобная форма и оружие: экипировка российского образца ЖТУ (жилет транспортный универсальный) 6Ш116 в комплектации «Снайпер» (разработчик – НПФ «Техинком», С.-Петербург).
На российских военных форумах в интернете встречаются предложения по продаже такого снаряжения.

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