Украина КАРТА Осеннее обострение на Донбассе: в зоне ООС погибли четверо солдат, много раненых

2018-10-11 10:13 120

В течении минувших суток сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - , сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Травневе, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковского, Травневого, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Из минометов 82-го калибра обстреливались опорные пункты украинских войск возле Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Травневого – из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, по позициям подразделения Объединенных сил возле Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

По данным разведки, в течение суток шестеро сепаратистов были уничтожены и десятеро ранены.