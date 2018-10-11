Мир Названа реальная причина смерти актера из Остина Пауэрса - Верна Тройера

2018-10-11 13:44 93

Актер и комик Верн Тройер,известный по роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался от интоксикации алкоголем. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на отчет судмедэкспертов.

Напомним, в апреле нынешнего года стало известно, что Тройер умер в возрасте 49 лет, но причина его смерти не раскрывалась.

Отмечается, что актер долгое время страдал от алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение.

Кроме съемок в фильмах об Остине Пуэрсе актер принимал участие в ленте Гарри Поттер и философский камень в роли гоблина Крюкохвата и появлялся в фильме Воображариум доктора Парнаса Терри Гиллиама.

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