Мир Названа реальная причина смерти актера из Остина Пауэрса - Верна Тройера

2018-10-11 13:44 93

Актер и комик Верн Тройер,известный по роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался от интоксикации алкоголем. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на отчет судмедэкспертов.

Напомним, в апреле нынешнего года стало известно, что Тройер умер в возрасте 49 лет, но причина его смерти не раскрывалась.

Отмечается, что актер долгое время страдал от алкогольной зависимости и несколько раз проходил лечение.

Кроме съемок в фильмах об Остине Пуэрсе актер принимал участие в ленте Гарри Поттер и философский камень в роли гоблина Крюкохвата и появлялся в фильме Воображариум доктора Парнаса Терри Гиллиама.