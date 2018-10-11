Украина "Крымский титан" Фирташа снова отравил химикатами жителей оккупированного Армянска

2018-10-11 21:36 117

Жители Армянска оккупированного Крыма жалуются на новые химические выбросы в атмосферу, сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию местной жительницы.

По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.

Жительница Армянска утверждает, что получила ожоги слизистой оболочки носа. Она добавила, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества", – сообщила изданию женщина, отметив, что врачи советовали ей уехать из города.

О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей.

Напомним, в августе в городе Армянске на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и близлежащих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе. В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек. Также от отравления химикатами пострадал 61 украинский пограничник.

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