Мир Тереза Мэй назначила в Британии министра по вопросам предотвращения суицидов

2018-10-11 14:45 132

Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого министра по вопросам предотвращения суицида в рамках кампании за уменьшение количества людей, которые решаются на самоубийство.

Как сообщает BBC, назначая министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс на новую должность, Мэй заявила, что ее роль будет заключаться в борьбе со стигматизацией, которая окружает явление суицида.

Как отмечается, хотя количество суицидов в Британии уменьшается, все равно каждый год в стране лишают себя жизни 4500 человек.

Решение о новом назначении было принято на фоне международного саммита, посвященного международному дню душевного здоровья, который проходит в Лондоне.

Кроме того, британский премьер пообещала выделить 1,8 млн фунтов на поддержку бесплатной службы доверия благотворительной организации Samaritans.