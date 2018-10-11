Мир Парламент Грузии решил два месяца повременить с легализацией конопли

2018-10-11 15:46 105

Как сообщает "Грузия Online", парламент страны  отложил на два месяца обсуждение правительственного законопроекта о контроле над коноплей.

Данную инициативу Комитета по здравоохранению депутаты обсудили на заседании Бюро Парламента, поддержав отсрочку обсуждения законопроекта.

Как заявил депутат от Грузинской мечты Дмитрий Цкитишвили, отсрочка не означает, что законопроект будет принят через два месяца, а этот период пойдет на дополнительные обсуждения.

"Этот вопрос в парламенте отложен для того, чтобы у нас было больше времени для обсуждения и дискуссии, и надеемся, что мы придем к определенному согласию", - сказал Цкитишвили.

Министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что "рано или поздно все равно придется внести компонент регулирования в этой сфере".

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