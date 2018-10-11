Курьезы фото Корейский строитель запустил найденный небесный фонарик и сжег нефтехранилище

2018-10-11 20:34 78

В Южной Корее небесный фонарик стал причиной уничтожения нефтехранилища.

Возле хранилища корпорации Daehan Oil Pipeline рабочий из Шри-Ланки запустил летающий фонарик. Конструкция опустилась возле хранилища и вызвала пожар. Один из резервуаров с нефтью на 2,6 миллиона литров взорвался.

Об этом сообщает The Korea Times, прибывшая на место инцидента полиция, выяснила, что на территории не было датчиков дыма, поэтому работники узнали о пожаре слишком поздно.

Виновником инцидента оказался мужчина из Шри-Ланки, работающий на строительстве автострады неподалеку. Он рассказал, что нашел фонарик после праздника в школе.

Мужчину могут арестовать за непреднамеренный поджог.