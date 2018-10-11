Курьезы фото Корейский строитель запустил найденный небесный фонарик и сжег нефтехранилище

2018-10-11 20:34 78

В Южной Корее небесный фонарик стал причиной уничтожения нефтехранилища. 

Возле хранилища корпорации Daehan Oil Pipeline рабочий из Шри-Ланки запустил летающий фонарик. Конструкция опустилась возле хранилища и вызвала пожар. Один из резервуаров с нефтью на 2,6 миллиона литров взорвался.

Об этом сообщает The Korea Times, прибывшая на место инцидента полиция, выяснила, что на территории не было датчиков дыма, поэтому работники  узнали о пожаре слишком поздно.

Виновником инцидента оказался мужчина из Шри-Ланки, работающий на строительстве автострады неподалеку. Он рассказал, что нашел фонарик после праздника в школе.

Мужчину могут арестовать за непреднамеренный поджог.

Еще по теме

видео Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве

2018-07-26 12:14 8322

видео Президент Чехии публично сжег свои красные трусы, которые купила его администрация

2018-06-15 20:29 4618

фото Во Львовской области арестовали серийного поджигателя государственных флагов

2018-05-23 13:44 2760

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Корейский строитель запустил найденный небесный фонарик и сжег нефтехранилище

2018-10-11 20:34 78

фото Проспект Победы в Киеве сделали пешеходным - запрещено движение авто в сторону центра

2018-10-11 17:35 201

Семилетний ребенок случайно научился взламывать новейший iPhone

2018-10-09 22:12 2592

Пьяные птицы устроили беспредел в американском городе - полиция советует не паниковать

2018-10-08 21:36 855
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото Корейский строитель запустил найденный небесный фонарик и сжег нефтехранилище 2018-10-11 20:34 78
фото Проспект Победы в Киеве сделали пешеходным - запрещено движение авто в сторону центра 2018-10-11 17:35 201
Семилетний ребенок случайно научился взламывать новейший iPhone 2018-10-09 22:12 2592
Пьяные птицы устроили беспредел в американском городе - полиция советует не паниковать 2018-10-08 21:36 855

Лента

фото 20:34 Корейский строитель запустил найденный небесный фонарик и сжег нефтехранилище
19:29 Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года
18:31 Резервы Нацбанка Украины быстро тают - за месяц сократились на 8,7%
фото 17:35 Проспект Победы в Киеве сделали пешеходным - запрещено движение авто в сторону центра
16:28 Стал известен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей в Солсбери
15:46 Парламент Грузии решил два месяца повременить с легализацией конопли
15:13 Ющенко публично подсказал Петру Порошенко, чего боится Путин
14:45 Тереза Мэй назначила в Британии министра по вопросам предотвращения суицидов
14:12 Число отравившихся в детсаду Хмельницкой области выросло до 56 человек
13:44 Названа реальная причина смерти актера из Остина Пауэрса - Верна Тройера