Политика Путин использует диктатора Лукашенко для вторжения в Украину - МИД Украины впервые назвал вещи своими именами

2021-12-03 09:01

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко своими антиукраинскими заявлениями окончательно сжег мосты в отношениях с Украиной.

Он сделал свою страну враждебной, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет латвийское издание Sargs.lv.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", - сказал министр, находящийся в Риге на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Кулеба ситуацию назвал очень мрачной, имея в виду и потенциальное вторжение РФ в Украину.

"Это будет очередная попытка России вторгнуться в Украину. Россия впервые попробовала это в 2014 году. Мы видим, что сейчас грозит новая волна возможных вторжений. Это, безусловно, одна из карт, которую авторитарный президент России Владимир Путин держит в своих руках. Он может использовать это или нет", - отметил глава МИД.

Также отвечая на вопрос журналиста о том, что стоит ли теперь Украине ожидать вторжения со стороны белорусских вооруженных сил, Кулеба сказал, что Киев серьезно относится к этому сценарию и не исключает такой возможности.

"Однако пока мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к операциям против Украины или что руководство Беларуси могло позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - отметил министр.

Он добавил, что политические заявления Минска являются частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридная атака его режима на Латвию, Литву и Польшу также делают его открытой угрозой", - резюмировал Кулеба.