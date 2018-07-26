Украина видео Доброволец публично сжег себя возле здания Минобороны в Киеве

2018-07-26 12:14 255

Возле здания Минобороны на Воздухофлотском проспекте Киева доброволец облил себя горючим веществом и поджег.

По данным издания ZIK, Сергей Ульянов уже два года пытается в суде отстоять равные права с участниками боевых действий. В знак протеста он решил поджечь себя возле здания Минобороны.

Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Пострадавшему оказывали помощь врачи "скорой".

Внимание, видео может содержать шокирующие сцены насилия, потому не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!