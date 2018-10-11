Мир 6-летний раненый ребенок после смертельного ДТП двое суток шел по трассе

2018-10-11 22:12 90

В Бразилии шестилетний ребенок потерял родителей в смертельном ДТП, после чего двое суток бродил вдоль трассы. 

Как сообщает Mirror, мальчик страдал от обезвоживания и был довольно сильно травмирован. Он частично потерял память и едва мог говорить.

Выяснилось, что вся семья ребенка, включая маму, папу и старшего брата, возвращалась с празднования дня рождения, когда произошло несчастье. Автомобиль попал в аварию и слетел в кювет. В итоге все, за исключением шестилетнего Бенджамина, погибли.

Испуганные родственники обратились в полицию после того, как родня не вернулась к назначенному времени домой. Как раз должны были начаться поиски, когда возле трассы был обнаружен ребенок.

В настоящее время Бенджамина доставили в больницу. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

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