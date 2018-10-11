Мир Селену Гомес отправили в психбольницу - у звезды нервный срыв и суицидальное поведение

2018-10-12 22:12 171

Известная американская певица Селена Гомес была срочно госпитализирована в психиатрическую больницу.

По данным People, причиной стал новый нервный срыв. Гомес уже была в больнице в конце сентября. У 26-летней звезды понизились лейкоциты в крови, что стало причиной сильного волнения.

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Напомним, в 2017 году Селена перенесла пересадку почки из-за заболевания системной красной волчанкой. Гомес якобы попыталась самостоятельно уйти из больницы после первой госпитализации. Но ее не отпустили.

Это стало причиной нервного срыва, и звезду перевели в психиатрическое отделение. Там Гомес проходит терапию, чтобы снизить эмоциональное напряжение и риск суицидного поведения.