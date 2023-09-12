ВОЙНА В Украине В Сенате США требуют расследовать действия Илона Маска из-за срыва операции в Крыму

2023-09-12 16:05

 

Сенаторы возмущены, что миллиардер взял на себя полномочия определять внешнюю политику США.

Конгресс США должен провести расследование обстоятельств отключения спутниковой связи Starlink возле Крыма, из-за которого сорвалась спецоперация Украины по атаке на российский флот. Об этом заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, пишет Bloomberg.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", — заявила она в понедельник в Капитолии после того, как владелец компании SpaceX Илон Маск признал блокировку Украине спутниковой связи.

Ожидается, что Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду. Уоррен, представляющая Комитет по вооруженным силам, сказала, что Министерство обороны США должно пересмотреть свои договорные отношения с компанией SpaceX.

Председатель того же комитета Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также выразил обеспокоенность по поводу этой проблемы и отметил, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать.

Он сказал, что произошли очень положительные изменения, когда SpaceX снизила стоимость доступа в космос, в том числе для запусков национальной безопасности, "но это не может быть последним словом, когда дело доходит до национальной безопасности", — сказал Рид о Маска.

Скандал с отключением спутниковой связи возле Крыма

7 сентября американские СМИ сообщили, что в прошлом году Илон Маск сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму, когда морские беспилотники должны были атаковать корабли российского флота. По данным CNN, Маск экстренно выключил спутниковую связь Starlink возле Крыма, от которой зависели дроны. Из-за этого дроны просто выбросило на берег и они стали российскими трофеями.

Сам Маск изложил эту историю немного иначе.

"Был экстренный запрос от государственных органов по активации Starlink на всем пути в Севастополь. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – заявил он.

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