Спорт Шахтар відхилив трансферну пропозицію Лейпцига щодо бразильського півзахисника Марлона Гомеса

2025-07-19 10:31

Донецький Шахтар отримав трансферну пропозицію щодо свого півзахисника Марлона Гомеса. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, зацікавленість у бразильці проявив німецький гранд - РБ Лейпциг.

За інформацією джерела, Лейпциг вже зробив "гірникам" першу пропозицію стосовно трансферу. Хоча конкретна сума не розголошується, Шахтар відхилив цю угоду.

Незважаючи на відмову, німецький клуб не збирається здаватися і готовий продовжувати переговори. 

Лейпциг вже працює над формуванням нової, більш привабливої пропозиції, аби переконати український клуб відпустити гравця. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Марлона Гомеса оцінюється в 10 мільйонів євро.

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