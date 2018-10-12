Украина КАРТА Сутки в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенное минскими протоколами оружие

2018-10-12 11:41 183

За минувшие сутки сепаратисты 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщили в штаба операции Объединенных сил, из 27 обстрелов, 10 проводились из оружия, запрещенного минского договоренностям.

Сепаратисты обстреляли позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Светлодарска, Красногоровки, Марьинки, Чермалыки, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино. Вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалыка и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Водяного кроме того применялись вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое сепаратистов уничтожены и шестеро ранены.