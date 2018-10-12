Украина Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды

2018-10-12 14:15 93

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силовики будут жестко реагировать на любые проявления религиозной нетерпимости.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок.

Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будет действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - заявил министр, комментируя начало предоставления автокефалии.

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Также Аваков призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, вчера, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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