Мир фото На марше ЛГБТ-сообщества в польском Люблине пострадали 8 полицейских

2018-10-15 09:42 162

В Польше пострадали восемь правоохранителей в результате столкновений с хулиганами, которые пытались помешать проведению первого Марша равенства в Люблине.

“Восемь полицейских пострадали. К счастью, травмы не являются серьезными”,- сообщила представитель полиции в Люблине Рената Лащка-Русек.

Как сообщает Polsatnews, 21 человек задержан, 16 из которых находятся в следственном изоляторе. Им инкриминируют нападение на полицейских и участников марша, драки, участие в нелегальном массовом мероприятии.

Напомним, в Люблине с участием представителей ЛГБТ-сообщества и разного рода общественных организаций впервые состоялся Марш равенства, в котором приняли участие до 1,5 тысяч участников.

Националистические силы из организаций Лагерь великой Польши (ONR) и Всепольская Польша (MW) и т. д несколько раз пытались заблокировать марш, но полиция силовыми методами заставила их освободить дорогу для участников марша. Против агрессивно настроенных молодых людей, которые бросали в полицию камни, бутылки и петарды, а также кричали оскорбительные лозунги в сторону участников марша, полиция применила силу, в том числе водометы.

Мэр Люблина Кшиштоф Жук ранее запретил его проведение. Впрочем, организаторы марша опротестовали в апелляционном суде это решение мэра города и суд в пятницу стал на их сторону. После этого мэр города создал кризисный штаб для обеспечения безопасности участников марша.

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