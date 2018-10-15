Украина фото Украинские вертолеты в зоне ООС начали сбивать беспилотники сепаратистов

2018-10-15 13:14 228

В штабе ООС сообщили, что украинские военные летчики сбили беспилотник террористов в Луганской области.

"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат “Орлан-10” маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета – вражеский беспилотник падает", - сообщилив штабе.

Напомним, это уже второй сбитый беспилотник в районе Лисичанска за последние два дня. Ранее сообщалось, что украинские военные сбили один из двух ударных беспилотных летательных аппаратов, которые со стороны боевиков двигались в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Отмечалось, что оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

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