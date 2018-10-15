Украина Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть

2018-10-15 22:00 159

 

И.о. министра здравоохранения заверила, что все вакцины, указанные в Национальном календаре прививок, в Украине имеются. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть", - отметила чиновник.

И.о. министра здравоохранения заверила, что все вакцины, указанные в Национальном календаре прививок, в Украине имеются. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, она отметила, что вакцины закупаются у лучших мировых производителей и являются эффективными, качественными и безопасными. Супрун подчеркнула, что вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности, поскольку вакцины надежно защищают страну от серьезных инфекций, как от реального врага.

В частности, по ее данным, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций не только со стороны антивакцинаторов, но и российского оккупанта, распространяющего ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

Чиновник утверждает, что чтобы инфекции не распространялись, в Украине не было вспышек болезней и украинцы были в безопасности - уровень вакцинации населения должен быть 95%.

Еще по теме

Какой будет погода в Украине всю следующую неделю

2018-10-15 19:30 435

Жити по-новому не будем до 2020 года - МВФ ухудшил прогнозы по украинской экономике

2018-10-15 09:10 999

С 20 октября в Украине сильно похолодает - ожидается первый снегопад

2018-10-14 16:20 10239

МВФ сделал точный прогноз по украинским долгам и доходам до 2023 года

2018-10-14 12:03 1032

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть

2018-10-15 22:00 159

На арсенале возле Ични происходит 1-2 взрыва в час

2018-10-15 20:30 216

Какой будет погода в Украине всю следующую неделю

2018-10-15 19:30 435

В Украине запретили 8 популярных препаратов

2018-10-15 18:00 396
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть 2018-10-15 22:00 159
На арсенале возле Ични происходит 1-2 взрыва в час 2018-10-15 20:30 216
Какой будет погода в Украине всю следующую неделю 2018-10-15 19:30 435
В Украине запретили 8 популярных препаратов 2018-10-15 18:00 396

Лента

22:00 Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть
21:30 Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям
21:00 В Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов
20:30 На арсенале возле Ични происходит 1-2 взрыва в час
20:00 Климкин обсудил со Столтенбергом помощь НАТО в укреплении безопасности складов с боеприпасами в Украине
19:30 Какой будет погода в Украине всю следующую неделю
19:00 С Крымским мостом возникла новая проблема: срочно нужны миллиарды
18:30 Усик-Беллью: прогнозы букмекеров резко изменились
18:00 В Украине запретили 8 популярных препаратов
17:30 В Киеве официально начался отопительный сезон