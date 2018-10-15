Украина Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть

2018-10-15 22:00 159

И.о. министра здравоохранения заверила, что все вакцины, указанные в Национальном календаре прививок, в Украине имеются. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть", - отметила чиновник.

И.о. министра здравоохранения заверила, что все вакцины, указанные в Национальном календаре прививок, в Украине имеются. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, она отметила, что вакцины закупаются у лучших мировых производителей и являются эффективными, качественными и безопасными. Супрун подчеркнула, что вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности, поскольку вакцины надежно защищают страну от серьезных инфекций, как от реального врага.

В частности, по ее данным, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций не только со стороны антивакцинаторов, но и российского оккупанта, распространяющего ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

Чиновник утверждает, что чтобы инфекции не распространялись, в Украине не было вспышек болезней и украинцы были в безопасности - уровень вакцинации населения должен быть 95%.