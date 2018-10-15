Мир С Крымским мостом возникла новая проблема: срочно нужны миллиарды

2018-10-15 19:00 309

В России решили выделить 86,4 миллиарда рублей на модернизацию и расширение дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

Речь идет о подходах к мосту со стороны материка — трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Реконструкцию должны провести до 2024 года, пишет РБК.

Эту дорогу называют кратчайшим путем к Крымскому мосту. Однако почти 80 процентов трассы составляют двух-трехполосные участки, проходящие через населенные пункты. Из-за этого скорость движения по маршруту составляет 40-60 километров в час.

После реконструкции время проезда от Краснодара до Крымского моста сократится почти в 1,5 раза — до одного часа 50 минут. Работы на трассе планируют начать до конца 2019 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценил реконструкцию маршрута в 110–115 миллиардов рублей. По его мнению, дорогу строить придется практически с нуля, чтобы она могла отвечать необходимой пропускной способности и скоростному режиму.

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