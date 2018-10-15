Украина В Украине запретили 8 популярных препаратов

2018-10-15 18:00 114

В Украине запретили сразу восемь препаратов для лечения нарушений пищеварительного тракта, артериальной гипертензии, противогрибковое средство.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, под действия распоряжения попали лекарства всех серий производства "Индоко Ремедис Лимитед". В частности, в Украине запретили:

"Долоксен", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 20 (10х2), № 100 (10х10) в блистерах. Они предназначены для устранения острой боли: мышечная, головная, зубная, с локализацией в позвоночнике, ревматизма, приступов подагры;

Оральные капли "Эспикол бэби" по 15 мл или по 30 мл во флаконе. Предназначены для лечения нарушений пищеварительного тракта – метеоризм, колики у младенцев;

Суспензия оральная "Кальцикер" по 120 мл во флаконах № 1. Препарат для лечения и профилактики дефицита кальция и витамина D3;

Крем "Ламилерм", 10 мг/г по 10 г, 15 г в тубах № 1 - противогрибковый препарат;

Эти средства произведены в Индии с 23.04.2018 - дата прекращения действия Сертификата соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP № RU GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008.

Под запрет также попали все серии таблеток, покрытых пленочной оболочкой "Вазар" по 40 мг, 80 мг и 160 мг, № 30 (10х3), № 90 (10х9) в блистерах. "Вазар Н", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг/12,5 мг, по 160 мг/25 мг, по 160 мг/12,5 мг, по 320 мг/25 мг и 320 мг/12,5 мг по 10 таблеток в блистере, по 3 или 9 блистеров в картонной коробке от Актавіс ЛТД, Мальта.

Таблетки "Ванатекс Комби", по 160 мг/12,5 мг по 14 таблеток, по 2 блистера в картонной коробке фармацевтического завода "ПОЛЬФАРМА" С.А., Польша также попали в список. Их используют при артериальной гипертензии у пациентов.

Таблетки всех серии, покрытые пленочной оболочкой, "Сакорд Н", 80 мг / 12,5 мг по 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной пачке "Балканфарма-Дупница АД", Болгария, используют при эссенциальной артериальной гипертензии, тоже попали под запрет.