Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2018-10-16 09:11 207

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 37 раз обстреляли позиции ООС, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. 

"Оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Пивденное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. Защитников Троицкого и Водяного враг обстрелял из БМП, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения", - рассказали в штабе.

По данным разведки, двое боевиков за прошедшие сутки были уничтожены и шестеро ранены.

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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