Мир Расследование BBC: Названо точное число химатак в Сирии и вид химического оружия

2018-10-16 15:46 255

Расследование BBC Panorama и BBC Arabic установило, что армия Асада в Сирии провела по меньшей мере 106 химических атак после сентября 2013 года, когда поддерживаемый Кремлем диктатор подписал международную конвенцию о запрете химоружия и согласился уничтожить его запасы в стране. 

"Сирия ратифицировала конвенцию через месяц после химатаки зарином на окраины Дамаска, тогда погибли сотни людей. На Западе заявили, что атаку могли провести только правительственные силы, но Асад обвинил оппозицию", - говорится в сообщении BBC.

При этом известно, что журналисты не имели доступа к местам, откуда сообщали о химатаках. В случаях, которые они называют подтвержденными, информация была получена от нескольких независимых источников и сторон, которые не причастны к боевым действиям - в частности, от медицинских организаций, представителей международных организаций (ОЗХО, ООН), правозащитных групп и аналитических центров.

Наибольшее количество химических атак были осуществлены в северо-западной провинции Идлиб. Города, в которых известно о многочисленных жертв в результате химатак - Кафр Зита и Дума.

"Самый распространенный вид химического оружия, которое применяли в Сирии, - хлор. Хлор - вещество двойного назначения, используется для, например, дезинфекции питьевой воды, но смертелен для людей", - говорится в сообщении

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