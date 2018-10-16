Украина В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода

2018-10-16 21:00 471

 

Украинцам стоит наслаждаться последними теплыми днями – скоро температура на улице упадет

Осень все же вытеснит бабье лето, которое сейчас радует украинцев, и на смену теплой погоде придет похолодание с дождями. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра, 17 октября погода все еще будет хорошая и теплая.

"В среду снова повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, 17-22 градуса, местами до 23-24 градусов. В Киеве завтра сухо и тепло, днем около 20 градусов, ночью 8-10 градусов", – написала Диденко.

Она отметила, что также будет сохраняться туманность, которая ухудшит видимость для водителей на дорогах.

А вот закончатся теплые деньки уже на будущих выходных – с 20 октября начнет холодать.

"Сначала похолодает на Западе, далее – в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди", – добавила синоптик.

Еще по теме

Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий

2018-10-16 22:00 165

В Украине снизились цены на бензин

2018-10-16 17:30 495

Порошенко: В Кремле с нетерпением ждали захваты храмов в Украине

2018-10-16 16:30 324

КАРТА Осенняя погода: днем будет тепло +23°C, ночью температура упадет до +2°C

2018-10-16 12:15 405

Еще новости в разделе "Украина"

Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий

2018-10-16 22:00 165

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода

2018-10-16 21:00 471

Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ

2018-10-16 20:00 642

''Ноги не идут'': в суде над Зайцевой произошел новый скандал

2018-10-16 19:30 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий 2018-10-16 22:00 165
В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода 2018-10-16 21:00 471
Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ 2018-10-16 20:00 642
''Ноги не идут'': в суде над Зайцевой произошел новый скандал 2018-10-16 19:30 366

Лента

22:00 Горячая вода в Киеве: в теплосетях идет ликвидация почти 130 аварий
21:30 Умер легендарный игрок и тренер киевского "Динамо"
21:00 В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода
видео 20:30 В небе над Пекином заметили странный след
20:00 Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ
19:30 ''Ноги не идут'': в суде над Зайцевой произошел новый скандал
19:00 Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху
18:00 Сенцова госпитализировали в реанимацию - сестра режиссера
17:52 В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ
17:30 В Украине снизились цены на бензин