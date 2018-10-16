Украина В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода

2018-10-16 21:00 471

Украинцам стоит наслаждаться последними теплыми днями – скоро температура на улице упадет

Осень все же вытеснит бабье лето, которое сейчас радует украинцев, и на смену теплой погоде придет похолодание с дождями. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра, 17 октября погода все еще будет хорошая и теплая.

"В среду снова повсюду в Украине без осадков, солнечно и тепло, 17-22 градуса, местами до 23-24 градусов. В Киеве завтра сухо и тепло, днем около 20 градусов, ночью 8-10 градусов", – написала Диденко.

Она отметила, что также будет сохраняться туманность, которая ухудшит видимость для водителей на дорогах.

А вот закончатся теплые деньки уже на будущих выходных – с 20 октября начнет холодать.

"Сначала похолодает на Западе, далее – в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди", – добавила синоптик.