Мир фото Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа

2018-10-18 10:40 141

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали группу вооруженных боевиков в северной части сектора Газа. Как сообщили в пресс-службеЦАХАЛа, боевики закладывали мины около границы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильский беспилотный самолет атаковал "граждан" к востоку от города Бейт-Ханун, в северной части сектора. О пострадавших в результате этого удара пока не сообщается.

За последние двое суток это был третий удар израильских ВВС по целям в секторе Газы. Ранее, 14-15 октября, целями атак становились поджигатели, запускавшие "огненные шары", и позиции боевиков ХАМАСа. Причем в понедельник удар по наблюдательному пункту ХАМАСа был нанесен после того, как двое боевиков заложили взрывное устройство возле забора безопасности.

Напомним, 15 октября министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции "Наш дом Израиль" заявил: "В отношении Газы мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства прежде, чем перешли к жестким шагам.

Наша минимальная цель – пять лет тишины на южной границе. Сейчас у нас нет выбора, мы обязаны нанести мощный удар по лидерам ХАМАСа, даже рискуя тем, что это перерастет в крупномасштабное столкновение. Не все министры придерживаются моего мнения. Будет непросто убедить тех, кто возражает, но я, как министр обороны, убежден, что единственная возможность – это мощнейший удар по ХАМАСу в Газе".

Накануне премьер Биньямин Нетаньяху говорил: "ХАМАС не понял намек. Если они не прекратят нападения, они прекратятся другим способом, крайне болезненным".