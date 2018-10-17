Мир фото Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа

2018-10-18 10:40 141

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали группу вооруженных боевиков в северной части сектора Газа. Как сообщили в пресс-службеЦАХАЛа, боевики закладывали мины около границы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильский беспилотный самолет атаковал "граждан" к востоку от города Бейт-Ханун, в северной части сектора. О пострадавших в результате этого удара пока не сообщается.

За последние двое суток это был третий удар израильских ВВС по целям в секторе Газы. Ранее, 14-15 октября, целями атак становились поджигатели, запускавшие "огненные шары", и позиции боевиков ХАМАСа. Причем в понедельник удар по наблюдательному пункту ХАМАСа был нанесен после того, как двое боевиков заложили взрывное устройство возле забора безопасности.

Напомним, 15 октября министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции "Наш дом Израиль" заявил: "В отношении Газы мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства прежде, чем перешли к жестким шагам.

Наша минимальная цель – пять лет тишины на южной границе. Сейчас у нас нет выбора, мы обязаны нанести мощный удар по лидерам ХАМАСа, даже рискуя тем, что это перерастет в крупномасштабное столкновение. Не все министры придерживаются моего мнения. Будет непросто убедить тех, кто возражает, но я, как министр обороны, убежден, что единственная возможность – это мощнейший удар по ХАМАСу в Газе".

Накануне премьер Биньямин Нетаньяху говорил: "ХАМАС не понял намек. Если они не прекратят нападения, они прекратятся другим способом, крайне болезненным".

Еще по теме

фото Украинские вертолеты в зоне ООС начали сбивать беспилотники сепаратистов

2018-10-15 13:14 552

В Украине отменили запрет на использование легких дронов с фотокамерами

2018-09-26 14:15 711

Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию

2018-09-20 20:30 1575

Стратегический беспилотник США провел глубокую разведку на Донбассе

2018-09-20 15:13 810

Еще новости в разделе "Мир"

фото Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа

2018-10-18 10:40 141

Ученые обнародовали расписание магнитных бурь в ноябре: прогноз

2018-10-17 20:30 546

Следствие восстановило хронологию массового убийства в керченском политехническом колледже

2018-10-17 20:18 1995

Бойня в Керчи: стрелок оставил послание для бросившей его девушки

2018-10-17 20:00 17307
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа 2018-10-18 10:40 141
Ученые обнародовали расписание магнитных бурь в ноябре: прогноз 2018-10-17 20:30 546
Следствие восстановило хронологию массового убийства в керченском политехническом колледже 2018-10-17 20:18 1995
Бойня в Керчи: стрелок оставил послание для бросившей его девушки 2018-10-17 20:00 17307

Лента

12:13 Число погибших студентов в техникуме Керчи снова увеличилось
КАРТА 11:41 Ситуация в ООС: Сепаратисты снова применили тяжелые вооружения
11:12 Трагедия в Керчи: десять пострадавших сейчас в тяжелом состоянии в реанимации
фото 10:40 Беспилотники Израиля нашли и разбомбили группу боевиков в сектора Газа
ТРАГЕДИЯ 10:11 Обнародован полный список погибших в Керченском политехе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 Изъята вся летная документация на упавший в Винницкой области истребитель Су-27
08:37 Дизельгейт: В ФРГ в главных офисах компании Opel прошли обыски
08:09 Геращенко пояснила, почему никак не удается договориться на Минских переговорах
22:00 В Киеве открыли дело из-за взрыва в Керчи по статье о теракте