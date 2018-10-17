Украина КАРТА На Донбассе обстрелов стало меньше, но опять есть погибшие и раненные

2018-10-17 11:14 231

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе три раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Два украинских военнослужащих погибли, еще один был ранен.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, террористы вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.

Осуществлялись обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного обстреливались из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по нашим защитникам вели огонь снайперы", – рассказали военные.

По данным украинской разведки, в течение суток три сепаратиста уничтожены и еще двое ранены.